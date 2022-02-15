Несподіваний поворот у справі про ДТП з кортежем Ярославського: з моргу зникли докази

Несподіваний поворот у справі про ДТП з кортежем Ярославського: з моргу зникли докази

Монастирський заявив про спробу фальсифікувати справу.

У вівторок, 15 лютого, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про зникнення з моргу одягу чоловіка, який загинув внаслідок ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на офіційному YouTube-каналі.

“Спроби сфальсифікувати справу продовжуються. Вчора стало відомо, що з моргу зник одяг загиблої людини”, - повідомив міністр.

За словами Монастирського, за цим фактом поліція вчора, 14 лютого, провела 11 невідкладних обшуків, було розпочато кримінальне провадження за статтею “Приховування доказів”. “Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне”, - зауважив з цього приводу очільник МВС.

Денис Монастирський також звернувся до бізнесмена Олександра Ярославського, який після ДТП терміново вилетів до Лондона, із закликом повернутися до України, щоб правоохоронці могли задати йому декілька запитань.

Нагадаємо, раніше поліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, кортеж якого на смерть збив чоловіка на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

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