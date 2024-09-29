Несподіваний символ життя посеред руїн війни: у Херсоні наприкінці вересня зацвів бузок

Зазвичай бузок цвіте в Україні з середини квітня до початку червня.

Наприкінці вересня в Херсоні, попри несприятливу пору року, зацвів бузок. Це несподіване цвітіння стало символом надії та життя серед руйнувань, які принесла війна.

Про це повідомила Херсонська міська рада.

"У постійній небезпеці, під звуки вибухів і під обстрілами, природа обирає життя, нагадує нам про силу відновлення. Цей цвіт, що розквіт у нестандартний для нього час, ніби говорить усім херсонцям: Надія є і Перемога вже скоро!", - йдеться у повідомленні.

У Херсонській раді підкреслили, що попри жорстокі дії російських військ, спрямовані на знищення міста, Херсон вистоїть. Вони впевнені, що місто не піддасться руйнуванням, і закликали до оптимізму, стверджуючи: "Все буде добре! Все буде Україна!".

Нагадаємо, 29 вересня в кількох областях України очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують грози та шквальний вітер.

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