Несподіваний гість із Азії та Африки: біля Києва оселився рідкісний птах

Чорний шуліка. Фото: Tim Sträter — Zwarte Wouw/CC BY 2.0

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В українських лісах, зокрема й поблизу Києва, мешкають червонокнижні чорні шуліки. Це великі перелітні птахи з розмахом крил до півтора метра, які прилітають до нас лише влітку. Попри статус рідкісного виду, точна кількість цих птахів в Україні невідома.

Про це розповів орнітолог Василь Костюшин, завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України, в коментарі виданню «Телеграф».

За його словами, одна з головних проблем у сфері вивчення тваринного світу — це відсутність базових облікових даних. Зокрема, йдеться про рідкісні види, які перебувають під охороною.

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«Нікому це не цікаво. Навіть інвентаризації реальної не було. Звичайно біологи щось знають, але це їхній ентузіазм. А повинно бути, щоб влада про це дбала. Вони до нас до Інституту зоології майже щороку звертаються „дайте нам дані про чисельність видів, внесених до якихось конвенцій, до Червоної книги“. Так, а звідки ці дані?», — зазначив орнітолог.

За словами експертів, коли влада звертається до Національної академії наук по дані, у відповідь часто чує: інформації немає — бо немає коштів на відповідні дослідження. Це замкнене коло триває з року в рік.

Через це навіть фахівці мають обмежені знання про перебування чорних шулік на території України. Така ж ситуація і з багатьма іншими видами птахів, ссавців і безхребетних.

Відомо, що чорні шуліки з’являються в Україні лише на літо. Це великі хижаки з розмахом крил до 1,5 метра і вагою від 800 до 1100 грамів.

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Переважно чорні шуліки живляться падаллю, однак можуть полювати й на рибу або іншу дрібну водну живність. Саме тому для гніздування обирають ліси поблизу водойм. Іноді формують невеликі колонії.

Нагадаємо, в Україні павуків значно більше, ніж ви думаєте. Деякі регіони є мало вивченими, а частина взагалі не має назв українською.