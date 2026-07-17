Несподіваний поворот після звільнення з Міноборони: Сергій "Флеш" отримав особливу посаду в ОПУ

Сергій «Флеш» Бескрестнов отримав посаду радника президента

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Експерт у галузі військових технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов отримав нове призначення після відтавки з посади радника міністра оборони. Відтепер він безпосередньо допомагатиме президенту України Володимиру Зеленському впроваджувати технологічні інновації для потреб української армії.

Про відповідне кадрове рішення йдеться у новому указі, оприлюдненому на офіційному сайті президента України.

Офіційне призначення та завдання в ОП

Згідно з підписаним документом, Сергій Бескрестнов працюватиме на новій посаді радника президента поза штатом. Його ключовим завданням стане курування технологічних напрямів, які є критично необхідними для посилення оборонної здатності країни в умовах сучасної війни.

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«Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича Радником Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом)», — зазначається в тексті президентського указу №621/2026.

Очікується, що досвід фахівця дозволить пришвидшити масштабування новітніх розробок на фронті. Він продовжить свою тісну взаємодію з виробниками озброєння, однак тепер уже в статусі президентського радника.

Реакція «Флеша» на призначення

Сергій Бескрестнов зазначив, що перед новим призначенням мав тривалу розмову з президентом щодо технологічних викликів на фронті, яких ставатиме дедалі більше. За його словами, Зеленський спочатку пропонував йому повернутися до оновленого складу Міністерства оборони. Однак експерт відхилив цю пропозицію через солідарність із Михайлом Федоровим, наголосивши, що з моральних міркувань не може працювати у відомстві без нього.

Попри це фахівець погодився стати радником президента, адже нові повноваження дозволять йому зміцнювати обороноздатність країни на найвищому рівні. Він підкреслив, що не міг залишатися осторонь зі своїми знаннями під час війни, бо від цього виграв би лише ворог.

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«Для мене це все не пов’язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ», — пояснив своє рішення Сергій Флеш.

Відставка з Міноборони слідом за Федоровим

Нагадаємо, цьому призначенню передували серйозні кадрові ротації. Після того, як Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони, Сергій Флеш також публічно оголосив про припинення своєї роботи у відомстві на посаді його радника.

Тоді «Флеш» вибачився перед розробниками та військовими, зізнавшись, що втратив можливість допомагати їм на рівні міністерства. Крім того, він повідомив про втрату доступу до аналітичних систем, які дозволяли детально вивчати та прогнозувати дії ворожих військ.

Попри звільнення, Флеш наголосив, що не припинить підтримувати Збройні сили. Як виявилось, його експертиза майже одразу знадобилася Офісу президента.

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