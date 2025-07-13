- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 559
- Час на прочитання
- 1 хв
Несподіваний землетрус в Чернівецькій області: що відомо про підземний поштовх
На Чернівецьку область 13 липня припав слабкий землетрус. Його осередок залягав на глибині 3 км.
У суботу, 13 липня, об 11:46 на території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Сейсмографи зафіксували підземні поштовхи в районі селища Конятина, що у Вижницькому районі. Магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера, а осередок землетрусу залягав на глибині трьох кілометрів.
За класифікацією, йдеться про ледве відчутний землетрус: такі поштовхи можуть відчути лише окремі люди, переважно на верхніх поверхах будівель і за умов повного спокою. Жодних повідомлень про руйнування чи наслідки наразі не надходило.
Нагадаємо, у ніч проти 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1.