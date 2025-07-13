Несподіваний землетрус в Чернівецькій області: що відомо про підземний поштовх

Сейсмологічна активність. / © rubtsov.penza.com.ru

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У суботу, 13 липня, об 11:46 на території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

На території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус. / © Головний центр спеціального контролю

Сейсмографи зафіксували підземні поштовхи в районі селища Конятина, що у Вижницькому районі. Магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера, а осередок землетрусу залягав на глибині трьох кілометрів.

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За класифікацією, йдеться про ледве відчутний землетрус: такі поштовхи можуть відчути лише окремі люди, переважно на верхніх поверхах будівель і за умов повного спокою. Жодних повідомлень про руйнування чи наслідки наразі не надходило.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1.