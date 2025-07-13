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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
559
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1 хв

Несподіваний землетрус в Чернівецькій області: що відомо про підземний поштовх

На Чернівецьку область 13 липня припав слабкий землетрус. Його осередок залягав на глибині 3 км.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сейсмологічна активність

Сейсмологічна активність. / © rubtsov.penza.com.ru

У суботу, 13 липня, об 11:46 на території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

На території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус. / © Головний центр спеціального контролю

На території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус. / © Головний центр спеціального контролю

Сейсмографи зафіксували підземні поштовхи в районі селища Конятина, що у Вижницькому районі. Магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера, а осередок землетрусу залягав на глибині трьох кілометрів.

За класифікацією, йдеться про ледве відчутний землетрус: такі поштовхи можуть відчути лише окремі люди, переважно на верхніх поверхах будівель і за умов повного спокою. Жодних повідомлень про руйнування чи наслідки наразі не надходило.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1.

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