Неспокійна ніч для російських окупантів під Мелітополем: ЗСУ вдарили в районі залізничної переправи

Під Мелітополем ЗСУ завдали потужних ударів в районі залізничної переправи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували біля 7 потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ", - написав Федоров.

Нагадаємо, що громадяни, які проживають на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей, почали масово позбуватися рублів. У Херсоні, наприклад, вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші.