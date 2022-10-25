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Неспокійна ніч для російських окупантів під Мелітополем: ЗСУ вдарили в районі залізничної переправи

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Неспокійна ніч для російських окупантів під Мелітополем: ЗСУ вдарили в районі залізничної переправи

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На тимчасово захопленій території Запорізької області ЗСУ "покошмарили" окупантів.

Під Мелітополем ЗСУ завдали потужних ударів в районі залізничної переправи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували біля 7 потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ", - написав Федоров.

Нагадаємо, що громадяни, які проживають на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей, почали масово позбуватися рублів. У Херсоні, наприклад, вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2313
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