Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Неспокійна ніч: дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ (відео)

Неспокійна ніч: дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ (відео)

Дата публікації
Перегляди
818
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Неспокійна ніч: дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ (відео)

Вибух у Підмосковʼї

Очікуємо на деталі.

У неділю, 17 листопада, росіянам також було неспокійно. Так, невідомі безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ

Дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ

За попередньою інформацією, там окупанти виробляють ЗРК "Тор", РЛС і певні компоненти, обладнання для атомних електростанцій, нафтових підприємств, а також ударні дрони. 

Нагадаємо, в Україні почали масштабно виготовляти недорогі ударні дрони, що керуються простим дешевим комп’ютером і мають високий ступінь влучань. Йдеться про нове покоління дронів-камікадзе, які не піддаються впливу російських систем РЕБ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація