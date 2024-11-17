Неспокійна ніч: дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ (відео)

У неділю, 17 листопада, росіянам також було неспокійно. Так, невідомі безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дрони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ

За попередньою інформацією, там окупанти виробляють ЗРК "Тор", РЛС і певні компоненти, обладнання для атомних електростанцій, нафтових підприємств, а також ударні дрони.

Нагадаємо, в Україні почали масштабно виготовляти недорогі ударні дрони, що керуються простим дешевим комп’ютером і мають високий ступінь влучань. Йдеться про нове покоління дронів-камікадзе, які не піддаються впливу російських систем РЕБ.

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