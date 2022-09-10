Неспокійна ніч: на Харківщині, у Дніпрі та Миколаєві пролунали вибухи

Жителі Харківського району повідомили про вибухи.

Про це пише Суспільне.Харків. Незадовго до того на Харківщині була оголошена повітряна тривога.

Надходять повідомлення про вибухи у Дніпрі та Миколаєві

Повітряна тривога охопила чималу кількість областей на півдні України.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

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