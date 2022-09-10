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Неспокійна ніч: на Харківщині, у Дніпрі та Миколаєві пролунали вибухи

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Неспокійна ніч: на Харківщині, у Дніпрі та Миколаєві пролунали вибухи

Окупанти знову вночі обстрілюють цивільних.

Жителі Харківського району повідомили про вибухи.

Про це пише Суспільне.Харків. Незадовго до того на Харківщині була оголошена повітряна тривога.

Надходять повідомлення про вибухи у Дніпрі та Миколаєві

Повітряна тривога охопила чималу кількість областей на півдні України.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
14к
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