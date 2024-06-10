Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Криму: чутно вибухи

Тривожна ніч видалася в окупантів.
У Євпаторії та Красноперекопську у ніч проти 10 червня було чути вибухи.
Про це інформує Telegram-канал "Кримський вітер".
- Рух Керченським мостом перекрито.
- У Джанкойському районі чули два вибухи.
- В Угловому Бахчисарайського району чути вибухи з боку моря.
- Очевидці повідомляють про роботу "росППО" в районі села Воробйово Сакського району.
- У Красноперекопському районі місцеві жителі нарахували вже 8 вибухів.
- Судячи зі спалахів, ракети потрапили по об'єкту біля Євпаторії, нічого "росППО" не збило, повідомляють очевидці.
- 5-6 вибухів чули у смт Первомайське.
- Місцеві жителі повідомляють, що, ймовірно, був приліт по військовому об'єкту біля села Наумовка Сакського району. Інформація потребує підтвердження.
Нагадаємо, напередодні речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ перекинула ракетоносії в Азовське море.
Раніше учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували, що до Кримського мосту окупанти стягують ППО та баржі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОТУЮТЬ ДО ПОТУЖНИХ УДАРІВ: партизани показали докази!
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