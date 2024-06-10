Неспокійна ніч в тимчасово окупованому Криму: чутно вибухи

У Євпаторії та Красноперекопську у ніч проти 10 червня було чути вибухи.

Про це інформує Telegram-канал "Кримський вітер".

Рух Керченським мостом перекрито.

У Джанкойському районі чули два вибухи.

В Угловому Бахчисарайського району чути вибухи з боку моря.

Очевидці повідомляють про роботу "росППО" в районі села Воробйово Сакського району.

У Красноперекопському районі місцеві жителі нарахували вже 8 вибухів.

Судячи зі спалахів, ракети потрапили по об'єкту біля Євпаторії, нічого "росППО" не збило, повідомляють очевидці.

5-6 вибухів чули у смт Первомайське.

Місцеві жителі повідомляють, що, ймовірно, був приліт по військовому об'єкту біля села Наумовка Сакського району. Інформація потребує підтвердження.

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Нагадаємо, напередодні речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ перекинула ракетоносії в Азовське море.

Раніше учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували, що до Кримського мосту окупанти стягують ППО та баржі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ ГОТУЮТЬ ДО ПОТУЖНИХ УДАРІВ: партизани показали докази!

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