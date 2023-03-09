Неспокійна ніч з сильними вибухами та тривалою повітряною тривогою: що відомо про атаку РФ 9 березня

Повітряна тривога в Україні тривала кілька годин поспіль
Уночі 9 березня Росія вкотре атакувала Україну.
- Близько першої ночі за Києвом у низці українських областей оголосили повітряну тривогу. Попередньо, йшлося про атаку безпілотників. Про ця інформація не була підтверджена офіційно.
- Пізніше у Херсоні пролунали вибухи. Вогнева точка перебувала в місцевому лісі на лівому березі біля Олешок, які нині окуповані ворогом.
- Потім з офіційним попередженням про небезпеку вночі заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У соціальних мережах він написав коротке, але загрозливе повідомлення: "У жодному разі не ігноруємо тривогу".
- Також стало відомо про те, що на Київщині - загроза повітряної атаки. Місцевим жителям порадили перебувати в укриттях.
- У соціальних мережах повідомили про те, що у деяких районах у кількох областях зникло світло. Зокрема, йшлося про Харківську, Одеську, Київські області.
- А близько другої години ночі повітряна тривога охопила всю Україну. Повідомлялося про політ безпілотників у низці областей та роботу ППО. Але інформація не була підтверджена офіційно.
- Після оголошення повітряної тривоги звуки вибухів пролунали в Одесі та Миколаєві. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
- Також вибухи пролунали у Дніпрі і низка вибухів - у Харкові. Влада порадила перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.
- Зокрема, повідомлялося про звуки вибухів у Хмельницьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Тернополі, Києві. Також є інформація про звуки вибухів у Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській областях. Офіційних повідомлень від місцевої влади про вибухи вночі у цих регіонах не було.
- Пізніше стало відомо про те, що на Одещині ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури області. На щастя, постраждалих немає. Почали діяти обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет.
- У Харкові через вибухи виникли проблеми зі світлом. У Харкові під ворожим прицілом опинилася енергетична інфраструктура.
- Загалом ворог завдав близько 15 ударів по Харківщині. Було влучання у житловий будинок.
- Також з'явилася інформація про підвищену загрозу ракетного удару на Черкащині: в області були застосовані запобіжні відключення електроенергії.
- Очевидці повідомили про звуки, що схожі на вибухи на Львівщині. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.
- На Харківщині з приватного будинку, по якому росіяни завдали удару, врятували двох людей. Їм надали медичну допомогу.
- Під ранок 9 березня у Києві пролунала низка потужних вибухів. Вибухи були настільки потужними, що в будинках тряслися шибки.
- Також очевидці повідомили про масштабну пожежу. У небо підіймався стовп чорного диму.
- Пізніше повторні вибухи пролунали у Дніпрі.
- До того київський мер Віталій Кличко розповів, де в Києві пролунали вибухи 9 березня 2023 року.
- У деяких районах Києва та області зникло світло. Ймовірно, що електроенергію вимикали превентивно.
- ДТЕК повідомив, що через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
- Також повідомлялося про вибухи на Сумщині, Вінниччині, Кіровоградщині та Київській області.
- У Київській області зранку 9 березня працювали сили протиповітряної оборони.
Загалом повітряна тривога в Україні тривала шість годин. Лише майже о сьомій ранку в низці українських областей почали лунати відбої повітряної тривоги, зокрема, на заході України.
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