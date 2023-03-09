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Неспокійна ніч з сильними вибухами та тривалою повітряною тривогою: що відомо про атаку РФ 9 березня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
39к
Час на прочитання
3 хв
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Неспокійна ніч з сильними вибухами та тривалою повітряною тривогою: що відомо про атаку РФ 9 березня

Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога в Україні тривала кілька годин поспіль

 Уночі 9 березня Росія вкотре атакувала Україну. 

Загалом повітряна тривога в Україні тривала шість годин. Лише майже о сьомій ранку в низці українських областей почали лунати відбої повітряної тривоги, зокрема, на заході України. 

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Дата публікації
Перегляди
39к
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