Неспокійна ніч з сильними вибухами та тривалою повітряною тривогою: що відомо про атаку РФ 9 березня

Повітряна тривога в Україні тривала кілька годин поспіль

Уночі 9 березня Росія вкотре атакувала Україну.

Загалом повітряна тривога в Україні тривала шість годин. Лише майже о сьомій ранку в низці українських областей почали лунати відбої повітряної тривоги, зокрема, на заході України.

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