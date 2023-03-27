Неспокійні вихідні: на Буковині ухилянтів зупиняли пострілами (фото)

Загалом на вихідних лише на Буковині затримано 17-х ухилянтів.
Цими вихідними на Буковині за спробу незаконного перетинання державного кордону України притягнули до відповідальності 17-х громадян.
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Минулої ночі охоронці кордону відділу "Селятин" затримали 5-х правопорушників. Групу чоловіків було виявлено на одній з ділянок українсько-румунського кордону. Під час затримання прикордонники були змушені здійснити попереджувальні постріли, аби зупинити чоловіків, які вдалися до втечі.
Як з’ясувалося згодом, ухилянтами виявились мешканці Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, яким наразі обмежено виїзд з України.
Впродовж вихідних військовослужбовці відділів "Кельменці", "Порубне" та "Красноїльск" запобігли 7 випадкам незаконного перетину кордону. Було затримано ще 12-х ухилянтів, які намагалися потрапити до Молдови та Румунії. Порушниками кордону виявилися мешканці Чернігівської, Дніпропетровської та Київської областей.
Усіх порушників притягнено до відповідальності за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Як ухилянти намагаються втекти за кордон
У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.
На Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються вплав переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною. Впродовж року було зафіксовано 15 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.
Недавно на кордоні з Угорщиною українські прикордонники виявили 20-річного молодика, який намагався виїхати за межі країни. Ухилянт вдавав із себе багатодітного батька.
Також повідомлялося, що прикордонники затримали групи ухилянтів – "водолазів" та "човнярів", які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса.
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