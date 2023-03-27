Неспокійні вихідні: на Буковині ухилянтів зупиняли пострілами (фото)

Загалом на вихідних лише на Буковині затримано 17-х ухилянтів.

Цими вихідними на Буковині за спробу незаконного перетинання державного кордону України притягнули до відповідальності 17-х громадян.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Минулої ночі охоронці кордону відділу "Селятин" затримали 5-х правопорушників. Групу чоловіків було виявлено на одній з ділянок українсько-румунського кордону. Під час затримання прикордонники були змушені здійснити попереджувальні постріли, аби зупинити чоловіків, які вдалися до втечі.

Як з’ясувалося згодом, ухилянтами виявились мешканці Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, яким наразі обмежено виїзд з України.

Впродовж вихідних військовослужбовці відділів "Кельменці", "Порубне" та "Красноїльск" запобігли 7 випадкам незаконного перетину кордону. Було затримано ще 12-х ухилянтів, які намагалися потрапити до Молдови та Румунії. Порушниками кордону виявилися мешканці Чернігівської, Дніпропетровської та Київської областей.

Усіх порушників притягнено до відповідальності за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".