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Неспокійні вихідні: на Буковині ухилянтів зупиняли пострілами (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Неспокійні вихідні: на Буковині ухилянтів зупиняли пострілами (фото)

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Загалом на вихідних лише на Буковині затримано 17-х ухилянтів.

Цими вихідними на Буковині за спробу незаконного перетинання державного кордону України притягнули до відповідальності 17-х громадян.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Минулої ночі охоронці кордону відділу "Селятин" затримали 5-х правопорушників. Групу чоловіків було виявлено на одній з ділянок українсько-румунського кордону. Під час затримання прикордонники були змушені здійснити попереджувальні постріли, аби зупинити чоловіків, які вдалися до втечі.

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Як з’ясувалося згодом, ухилянтами виявились мешканці Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, яким наразі обмежено виїзд з України.

Впродовж вихідних військовослужбовці відділів "Кельменці", "Порубне" та "Красноїльск" запобігли 7 випадкам незаконного перетину кордону. Було затримано ще 12-х ухилянтів, які намагалися потрапити до Молдови та Румунії. Порушниками кордону виявилися мешканці Чернігівської, Дніпропетровської та Київської областей.

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Усіх порушників притягнено до відповідальності за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав. 

На Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються вплав переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною. Впродовж року було зафіксовано 15 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

Недавно на кордоні з Угорщиною українські прикордонники виявили 20-річного молодика, який намагався виїхати за межі країни. Ухилянт вдавав із себе багатодітного батька.

Також повідомлялося, що прикордонники затримали групи ухилянтів – "водолазів" та "човнярів", які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса.

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Дата публікації
Перегляди
696
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