Несправедливі відключення світла: в Міненерго пообіцяли карати керівників обленерго

Найбільше скарг надходить від жителів Києва та області, Полтави і Львова.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За даними Галущенка, минулого тижня зросла удвічі кількість скарг від споживачів на недотримання графіків та несправедливість у черговості відключень світла.

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"І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яких надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів", – повідомив міністр.

Він наголосив, що за відключення електроенергії оператори систем розподілу повинні керуватися справедливим підходом, аби всі споживачі перебували в рівних умовах.

"Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність", – зазначив Галущенко.

Він також назвав питанням національної безпеки дотримання справедливості при постачанні електроенергії тазаживлення об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше в Міненерго інформували, що Держенергонагляд здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень електроенергії.

Зауважимо, що Україна не зможе протягом зими відновити всю енергосистему через постійні атаки з боку РФ. Такий прогноз дав очільник енергетичного комітету парламенту Андрій Герус.

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