Несправна піч ледь не коштувала життя двом людям: ДСНС звернулося до українців

Чадний газ мало не призвів до трагедії. Двоє людей госпіталізовані з ознаками отруєння.

Чадний газ

Чадний газ / © pixabay.com

У селі Космач Косівського району Івано-Франківщини двоє місцевих жителів — 1965 та 1974 р.н — потрапили до лікарні з отруєнням чадним газом. Попередньо відомо, що небезпечні пари накопичилися через несправну піч у приватному будинку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Рятувальники наголошують: чадний газ не має запаху та кольору, але навіть короткочасне вдихання може бути смертельно небезпечним. Людина часто непритомніє ще до того, як розуміє, що отруїлася.

Фахівці радять регулярно перевіряти димоходи й вентиляційні канали, стежити за справністю печей, не залишати опалювальні прилади без нагляду та встановити сигналізатор чадного газу — він може врятувати життя.

Нагадаємо, трагічний випадок отруєння невідомою речовиною стався в Чернігівській області, забравши життя двох чоловіків. Їхня 68-річна мати вижила і перебуває в реанімації обласної лікарні з важким ураженням нирок.

