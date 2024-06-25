"Нестача депутатів" й "інші обставини": ще один адвокат Тищенка "вразив" присутніх абсурдною заявою

Один з адвокатів Тищенка заявив, що під час обрання запобіжного заходу мають враховуватись "інші характеризуючі обставини нардепа". Зокрема, варто брати до уваги соціальний стан, соціальні звʼязки, неповнолітніх дітей Тищенка, а також той факт, що він є народним депутатом.

Про це правозахисник сказав у залі суду.

Він зазначив, що наразі у Верховній Раді не вистачає депутатів, бо не були проведені вибори. Крім того, продовжив він, зараз "важко приймати важливі закони".

Адвокат наголосив, що ситуація, яка сталася з українським парламентарем, дозволяє "нашим противникам розхитувати ситуацію всередині країни".

За логікою адвоката, Микола Тищенко своїми діями ситуацію всередині країни не розхитує? Цікавий підхід.

Раніше ще один адвокат Миколи Тищенка заявив, що телеграм-канали – це не ЗМІ, тому нібито відео там не є доказами нападу на військового у Дніпрі. Він звинуватив правоохоронців у "підготовчій роботі", яка буцімто і спровокувала "резонанс" довкола інциденту.

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