Нестача ракет до Patriot та Iris-T: Подоляк розповів, яка ситуація наразі

РФ воює проти цивільного населення, і Захід має врешті-решт це зрозуміти.

ППО України виснажується концентрованими хвилями російських бомбардувань, спрямованих на її електростанції. Москва застосовує нову тактику нападу з використанням до 10 – 12 ракет одночасно, минаючи й без того розтягнуті системи Patriot та інші протиракетні щити.

Про це сказав радник ОПУ в інтерв'ю The Guardian.

"Систему перевантажено. Тепер ми маємо зрозуміти, чи зможемо зберегти її працездатність, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти ультразвукових балістичних ракет, і чи зможемо ми відновити зруйновані об'єкти", – констатував він.

Україна терміново звертається за допомогою до своїх союзників, продовжив Подоляк, щоб краще протистояти загрозі. Посадовець наголосив: попри те, що у Києва ще не закінчилися американські ракети ППО Patriot та німецькі Iris-T, у нього не вистачає критично важливих боєприпасів.

"Вони, безперечно, в дефіциті", – резюмував радник ОПУ.

Раніше питання нестачі ракет для Patriot та Iris-T прокоментували у ЗСУ.

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