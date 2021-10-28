Нестачу кисню для хворих можна і варто було попередити - народний депутат

У Волинській області заздалегідь прорахували потребу в кисні та збільшили кисневе сховище обласної лікарні з 2 до 22 тонн.

Нестачу кисню для хворих можна і варто було попередити. Бездіяльність та нездатність уряду планувати життя країни призвели до колапсу в системі охорони здоров’я і загрози життю тисячам українців. Але в сильних громадах місцева влада взяла ситуацію під контроль. Так прокоментував ситуацію із потребою кисню в лікарнях лідер політичної сили «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.

Він зауважив, що у Волинській області заздалегідь прорахували потребу в кисні та збільшили кисневе сховище обласної лікарні з 2 до 22 тонн.

«Влада повинна була спрогнозувати потребу в кисні на період сплеску епідемії восени. Сьогоднішня нова хвиля пандемії не мала стати сюрпризом, усі європейські країни готувалися до неї ще з червня. А що робив наш уряд? Ще два місяці тому голови облдержадміністрацій мали зібрати всіх представників медичних закладів і спрогнозувати потребу в кисні на осінній період. Але цього зроблено не було. У результаті сьогодні кисень — це проблема № 1. Уряд повинен якнайшвидше провести перемовини з виробниками кисню та налагодити безперервне постачання до лікарень навіть у тих областях, які не увійшли до «червоної зони», — акцентував політик.

Водночас лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» поінформував, що критична ситуація з киснем простежується не в усіх регіонах України. «Сьогодні потреба обласної лікарні Луцька в кисні складає до шести тонн на добу, сховище доводиться поповнювати кожні п’ять днів. Але проблем із цим у них немає, тому що обласна рада разом із місцевими бізнесменами наперед прорахувала потреби лікарень та забезпечила їх усім необхідним», — наголосив Палиця.

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