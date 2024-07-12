Нестерпна спека в Україні: у Києві та ще 10 областях зафіксували температурні рекорди

Сильна спека, яка встановилася в Україні в більшості регіонів останнім часом, б'є температурні рекорди. Такі високі температури повітря у першій половині липня є досить незвичайним явищем для України.

Зокрема, у Києві 11 липня зафіксували три температурних рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря в столиці виявилась найтеплішою для цього дня і не опускалася нижче за +21,7°С. Це перевищило попередній рекорд 1938 року на 0,3°С.

Максимальна температура повітря сягнула +34,2°С — це на 0,5°С вище за попередній рекордний показник, який зафіксували 1885 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила +28,1°С. Вона перевищила попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму — на 7,2°С.

Денні максимуми в низці областей знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати, заявили в "Укргідрометцентрі".

Метеорологічні станції зафіксували перевищення температури у таких містах:

Суми — 35,1 градуса

Кропивницький — 37,5 градуса

Херсон — 39 градусів

Миколаїв — 40,2 градуса

Одеса — 36,2 градуса

Вінниця — 36,3 градуса

Тернопіль — 33,1 градуса

Чернівці — 33,6 градуса

Львів — 33,4 градуса

Ужгород — 34,3 градуса

Нагадаємо, в Україні цього тижня буде надзвичайна спека — до +41°С очікується в південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а в інших регіонах — до +38°С. Усе через тропічне повітря з півночі Африки. На поступове послаблення спеки можна очікувати вже 20 липня.

Коли відступить аномальна спека?

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