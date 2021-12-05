Нестерпний холод і сирість: окупанти два місяці утримували в підвалі українського політв'язня Захтея

Нестерпний холод і сирість: окупанти два місяці утримували в підвалі українського політв'язня Захтея

Окупанти в колонії Сімферополя відправили бранця до карцеру за нібито "порушення режиму".

Українського політв’язня Андрія Захтея два місяці утримували у підвалі карцеру колонії суворого режиму в окупованому Сімферополі.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Окупанти відправили бранця до карцеру за нібито "порушення режиму". За словами омбудсменки, Захтей був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Політв’язень має хронічні захворювання, виразку шлунку. Він скаржиться на болі в спині через травму хребта, оніміння рук і ніг.

Денісова наголосила, що такі дії окупантів "суперечать нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН".

Вона закликала російську омбудсменку Тетяну Москалькову забезпечити Захтею належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер.

Нагадаємо, у лютому 2018 року так званий "Верховний суд" окупованого Криму засудив українця Андрія Захтея до 6,5 року колонії суворого режиму за начебто підготовку диверсій. У справі про так званих "кримських диверсантів" був засуджений і Євген Панов, якого звільнили в межах обміну полоненими. Своєю чергою Захтей написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Андрія Захтея затримали на окупованому півострові в серпні 2016 року. Російські спецслужби стверджують, що він був членом "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об`єктах туристичної та соціальної інфраструктури окупованого Криму. Влада України називає ці звинувачення провокацією РФ.

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