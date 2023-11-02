Nestle потрапила до списку спонсорів війни: що відомо про таємну діяльність компанії в РФ

Компанія Nestle, яка продає в Україні товари "Торчин", "NESCAFE" та "Мівіна", потрапила до списку спонсорів війни через свою роботу на території країни-агресорки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Попри російську агресію, Nestle продовжує працювати в РФ, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу", - йдеться в повідомленні.

Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. По всьому світу у лінію продукції компанії входить понад 2000 брендів. Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

"Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення Росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників", - зазначили у НАЗК.

Діяльність Nestle у Росії

Станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала на території Росії сім фабрик. На них загалом працює понад 7000 співробітників. Наприклад, 2021 року компанія сплатила понад 25 млн доларів податків до російського бюджету. Водночас за 2022 рік компанія Nestle так і не опублікувала дані про свої доходи та сплачені податки.

За інформацією НАЗК, 2022 року Nestle імпортувала до Росії напівфабрикатів та сировини на 374 млн доларів, а за 9 місяців 2023 року на 271 млн доларів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності.

"Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso", - зазначили в НАЗК.

Крім того, в жовтні 2022 року, компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання. Тобто компанія завозить не лише сировину для товарів первинної необхідності, а й намагається приховано розвивати там власний бізнес.

"Це доводить, що історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle. Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії, і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції", - зазначили у НАЗК.

Nestle в Україні

Найбільшими сегментами бізнесу Nestle в Україні є кулінарія ("Торчин"), кава та напої (NESCAFE, Coffee-mate), кондитерські вироби (Nestle та "Світоч") та продукти швидкого приготування ("Мівіна").

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