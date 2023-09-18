Нестора Шуфрича позбавлять важливої посади в Раді

Народного депутату Нестора Шуфрича від забороненої партії "ОПЗЖ", підозрюваного у держзраді, хочуть позбавити від посади голови Комітету ВР з питань свободи слова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За його словами, проголосувати за відповідне рішення парламентарі планують цього тижня.

Станом на 18 вересня на сайті поки немає постанови, відповідно до якої Шуфрича можуть позбавити права обіймати посаду керівника Комітету з питань свобод.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко наголосив, що у Раді знайдуть механізми відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова, якщо він сам не напише заяву про складання відповідних повноважень.

Додамо, що 15 вересня народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років в' язниці. Йому обрали запобіжний захід. Він проведе два місяці за ґратами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Шуфрича в кайданках із суду забрали за ґрати!".

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