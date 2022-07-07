"Несуть 48 ракет типу "Калібр": Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі

Зараз у Чорному морі перебувають 5 ракетних кораблів та два підводні човни. Загалом вони оснащені 48 ракетами типу "Калібр".

Про це повідомило в ніч проти 7 липня оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання чорноморського флоту збільшилось – зараз це п’ять ракетних кораблів та два підводні човни, що несуть разом 48 "Калібрів", разом з ними один великий десантний корабель", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській військовій адміністрації закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже кораблі окупантів в акваторії моря перебувають у готовності до завдання ракетних ударів.

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