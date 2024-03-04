"Нетипова" повітряна тривога ввечері 3 березня: Ігнат пояснив, чому лунали сирени

Повітряну тривогу ввечері 3 березня оголошували через загрозу застосування ворогом балістики. Вона була нетиповою, бо лунала у Києві та дійшла до західних областей, однак не була масштабною і тривала недовго.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Ми використовуємо інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння з різних джерел. Є свої джерела, а є інформація від наших партнерів. Тому це відбувається надзвичайно швидко. Коли бачите нетипову карту (повітряних тривог – ред.) це все через швидкість", - пояснив він.

За його словами, у напрямку Миколаївської області летіла повітряна ціль.

"Ви бачите, що тривога була оголошена і одразу за кілька хвилин вона завершилася. Була ціль в напрямку Миколаївської області", - розповів він.

Ігнат закликав українців, коли існує загроза балістичного озброєння, реагувати швидко, оскільки "балістика летить з дуже великою швидкістю і від повідомлення про її застосування до оголошення тривоги займає короткий час".

Нагадаємо, ввечері 3 березня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

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