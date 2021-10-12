Нетвереза за кермом збила двох пішоходів: у Кривому Розі винуватицю смертельної ДТП відправили за ґрати на вісім років

Свою провину жінка визнавати відмовилася.
У Кривому Розі до восьми з половиною років в'язниці засудили жінку, яка під "градусом" на автомобілі на смерть збила двох пішоходів.
Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.
Як стало відомо, ще в січні 2020 роки жінка на автомобілі Audi А6 на повній швидкості збила двох місцевих мешканок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті чого постраждалі померли, а винуватиця ДТП зникла з місця.
"Вину жінка не визнала, проте її повністю доведено Дніпропетровською обласною прокуратурою. Суд призначив зловмисниці покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки", — додали в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що Рівненський районний суд визнав винним 21-річного водія, через якого в ДТП загинуло подружжя, та відпустив чоловіка на волю, призначивши йому три роки іспитового терміну.