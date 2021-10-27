Нетверезий за кермом елітного авто врізався у стовп: під Дніпром у страшній ДТП загинула 17-річна дівчина

Водію загрожує до десяти років позбавлення волі.
У Підгородньому Дніпропетровської області ввечері 26 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там водій легковика влетів у електроопору. Внаслідок чого загинула 17-річна дівчина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася близько 20:50 на вулиці Партизанській. Там водій автомобіля BMW злетів на узбіччя дороги, перекинувся і врізався в електроопору. Внаслідок пригоди на місці загинула 17-річна пасажирка авто.
За попередньою інформацією, водій BMW в момент того, що сталося, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
“Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 КК України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння”). Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Харкові сталася смертельна ДТП. Водій іномарки на повній швидкості врізався в інше авто. В аварії загинув один чоловік, ще троє постраждали.