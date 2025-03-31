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Нетверезий пацієнт відкрив вогонь у лікарні: що сталося
Правоохоронці провели слідчі дії й вилучили у чоловіка пістолет, з якого пролунали постріли.
Увечері до працівників “Муніципальної охорони”, які несли чергування, надійшов тривожний дзвінок з неврологічного відділення київської лікарні. Медики повідомили, що один з пацієнтів у стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину.
Про інцидент розповідає пресслужба КО “Муніципальної охорони”.
Охоронці оперативно прибули до відділення та викликали поліцію. Правоохоронці провели слідчі дії й вилучили у чоловіка пістолет, з якого пролунали постріли.
Раніше сталася стрілянина на Оболоні в Києві. Невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця і втік.