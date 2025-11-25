Нетверезий поліцейський влаштував стрілянину по військових на Запоріжжі: троє поранених

Поліція / © Shutterstock

У Запорізькій області працівник Нацполіції, перебуваючи поза службою у стані сп’яніння, відкрив вогонь під час конфлікту з військовими.

За даними Офісу Генерального прокурора, інцидент стався 23 листопада у одному з селищ області.

Поліцейський здійснив щонайменше 13 пострілів, в результаті чого троє військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані.

24 листопада правоохоронцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Прокуратура наполягає на триманні його під вартою.

Розслідування інциденту проводить Державне бюро розслідувань.

