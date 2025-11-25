ТСН у соціальних мережах

367
1 хв

Нетверезий поліцейський влаштував стрілянину по військових на Запоріжжі: троє поранених

Під час конфлікту у селищі Запорізької області нетверезий працівник Нацполіції відкрив вогонь по військових.

Кирило Шостак
Поліція

Поліція / © Shutterstock

У Запорізькій області працівник Нацполіції, перебуваючи поза службою у стані сп’яніння, відкрив вогонь під час конфлікту з військовими.

За даними Офісу Генерального прокурора, інцидент стався 23 листопада у одному з селищ області.

Поліцейський здійснив щонайменше 13 пострілів, в результаті чого троє військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані.

24 листопада правоохоронцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Прокуратура наполягає на триманні його під вартою.

Розслідування інциденту проводить Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилася інформація про те, що у Києві працівники ТЦК та СП начебто стріляли у бік 22-річного чоловіка та били по його автомобілю. Момент з авто потрапив на відео. У військкоматі підтвердили постріли, вчинок працівника та надали свої пояснення.

