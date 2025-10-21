ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
302
1 хв

Нетверезий учитель розбив авто з дітьми: моторошні деталі трагедії на Прикарпатті

П’яний учитель на Прикарпатті спричинив смертельну ДТП. Загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир, троє дітей у лікарні.

Руслана Сивак
ДТП

ДТП / © Офіс Генерального прокурора

На Івано-Франківщині розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП. Вона сталася 21 жовтня 2025 року в селі Красна Надвірнянського району.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що 23-річний вчитель образотворчого мистецтва був п’яний (1,38 проміле), коли керував автомобілем Hyundai Tucson. Він не впорався і врізав машину в бетонну опору за межами дороги.

ДТП на Прикарпатті. Загинуло двоє пасажирів. / © Офіс Генерального прокурора

Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів: 14-річний учень та 21-річний чоловік. Ще троє неповнолітніх осіб отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні.

ДТП на Прикарпатті. Загинуло двоє пасажирів. / © Офіс Генерального прокурора

Прокуратура Івано-Франківської області здійснює процесуальне керівництво і вирішує питання щодо затримання водія-винуватця. Йому загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 286-1 КК України (Смертельна ДТП у стані сп’яніння).

ДТП на Прикарпатті. Загинуло двоє пасажирів. / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, днями на Київщині в селі Мигалки трапилася дорожньо-транспортна подія, у якій загинув 14-річний підліток і шестеро неповнолітніх травмувалися. Правоохоронці попередньо встановили, що 15-річний водій Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням і допустив виїзд за межі проїзної частини в кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.

А на околиці міста Косова Івано-Франківської області в автомобільній аварії загинув 15-річний місцевий мешканець, який сів за кермо Volkswagen Passat.

302
