Нетверезий учитель розбив авто з дітьми: моторошні деталі трагедії на Прикарпатті
П’яний учитель на Прикарпатті спричинив смертельну ДТП. Загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир, троє дітей у лікарні.
На Івано-Франківщині розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП. Вона сталася 21 жовтня 2025 року в селі Красна Надвірнянського району.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що 23-річний вчитель образотворчого мистецтва був п’яний (1,38 проміле), коли керував автомобілем Hyundai Tucson. Він не впорався і врізав машину в бетонну опору за межами дороги.
Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів: 14-річний учень та 21-річний чоловік. Ще троє неповнолітніх осіб отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні.
Прокуратура Івано-Франківської області здійснює процесуальне керівництво і вирішує питання щодо затримання водія-винуватця. Йому загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 286-1 КК України (Смертельна ДТП у стані сп’яніння).
Нагадаємо, днями на Київщині в селі Мигалки трапилася дорожньо-транспортна подія, у якій загинув 14-річний підліток і шестеро неповнолітніх травмувалися. Правоохоронці попередньо встановили, що 15-річний водій Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням і допустив виїзд за межі проїзної частини в кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.
А на околиці міста Косова Івано-Франківської області в автомобільній аварії загинув 15-річний місцевий мешканець, який сів за кермо Volkswagen Passat.