Невакцинована від коронавірусу вчителька на Волині не змогла поновитися на роботі через суд

Невакцинована від коронавірусу вчителька на Волині не змогла поновитися на роботі через суд

Суддя ухвалив рішення не на користь педагогині.

На Волині невакцинована вчителька трудовго навчання та інформатики Любомльського ліцею №1 не змогла поновитися на роботі через суд.

Суддя Любомльського райсуду відхилив позов жінки, вирішивши, що наказ директора навчального закладу про її відсторонення від роботи був законним, пише ZAXID.NET з посиланням на матерыали справи.

Педагогиня відмовилась щеплюватися, адже вважає вакцинацію від коронавірусу "примусовим медичним експериментом, а також, що препарати перебувають на стадії клінічного випробовування".

"Фактично така вакцинація є "примусовим" медичним експериментом, оскільки жодна із винайдених вакцин не пройшла четвертої фази дослідження вивчення побічних ефектів та протипоказань. Ні виробник вакцини, ні держава не гарантують відсутності будь-яких ускладнень або негативних наслідків після щеплення, а також не несуть відповідальності за здоров`я та життя пацієнта", – зазначила позивачка

Через це жінка подала до суду, аби стягнути зарплату за час вимушеного прогулу, а також вимагала поновити її на роботі і виплатити 5 тис. грн моральної компенсації, утім суд ухвалив рішення не на користь вчительки. Суддя вирішив, що директор ліцею законно застосував наказ про її відсторонення.

Оскаржити це вирок жінка може впродовж 30 днів в апеляційному суді.

Нагадаємо, схожа справа на Волині закінчилась на користь вчительки англійської мови. Невакцинована і через це відсторонена від роботи педагогиня виграла суд. Жінці виплатили зарплату і повернули до роботи.

Відсторонення від роботи невакцинованих | чи залишаться нещеплені вчителі та чиновники без зарплати

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