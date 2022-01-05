Невакцинована від коронавірусу вчителька на Волині не змогла поновитися на роботі через суд

Суддя ухвалив рішення не на користь педагогині.
На Волині невакцинована вчителька трудовго навчання та інформатики Любомльського ліцею №1 не змогла поновитися на роботі через суд.
Суддя Любомльського райсуду відхилив позов жінки, вирішивши, що наказ директора навчального закладу про її відсторонення від роботи був законним, пише ZAXID.NET з посиланням на матерыали справи.
Педагогиня відмовилась щеплюватися, адже вважає вакцинацію від коронавірусу "примусовим медичним експериментом, а також, що препарати перебувають на стадії клінічного випробовування".
"Фактично така вакцинація є "примусовим" медичним експериментом, оскільки жодна із винайдених вакцин не пройшла четвертої фази дослідження вивчення побічних ефектів та протипоказань. Ні виробник вакцини, ні держава не гарантують відсутності будь-яких ускладнень або негативних наслідків після щеплення, а також не несуть відповідальності за здоров`я та життя пацієнта", – зазначила позивачка
Через це жінка подала до суду, аби стягнути зарплату за час вимушеного прогулу, а також вимагала поновити її на роботі і виплатити 5 тис. грн моральної компенсації, утім суд ухвалив рішення не на користь вчительки. Суддя вирішив, що директор ліцею законно застосував наказ про її відсторонення.
Оскаржити це вирок жінка може впродовж 30 днів в апеляційному суді.
Нагадаємо, схожа справа на Волині закінчилась на користь вчительки англійської мови. Невакцинована і через це відсторонена від роботи педагогиня виграла суд. Жінці виплатили зарплату і повернули до роботи.
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