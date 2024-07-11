Невчасне оновлення даних: юристи здивували, скільки років у ТЦК виписуватимуть штрафи

Щоб виписати штрафи для всіх порушників, які відповідно до оновленого закону про мобілізацію не оновили свої персональні дані, знадобляться десятки років.

Як пояснив юрист Олександр Золотухін у коментарі "24 каналу", проблема полягає в неспроможності ТЦК виписати ці штрафи.

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"Невідомо, з якого періоду вважати день його [порушення] виявлення і чи не буде днем виявлення 16 липня, коли завершиться уточнення даних і для ТЦК будуть відомі всі, хто цього не зробив. Безумовно, сума штрафу зумовить частіші звернення до суду, ніж це є зараз, але й спроможність ТЦК складати такі матеріали вчасно та якісно під питанням", – наголосив він.

За словами юриста Романа Лихачова, в Україні близько 5-6 мільйонів осіб, придатних для проходження служби, і навіть з урахуванням тих, хто оновив дані вчасно, на оформлення штрафів "потрібно буде десятки, якщо не сотні років".

Відомо, що від початку 2024 року ТЦК передали для примусового стягнення 11798 штрафів за порушення обліку, але після 16 липня таких людей буде значно більше.

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Нагадаємо, якщо військовозобов'язані не перебуватимуть на обліку або вчасно не оновлять особисті дані, то їм загрожує штраф 17 тисяч гривень.

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