Невдала спроба: директорка музею Голодомору розповіла про вибачення чоловіка, який її образив

У щирість вибачень жінка не повірила.

Сьогодні, 29 червня, чоловік, який образив директорку музею Голодомору, намагався перепросити за свій вчинок. Він хотів передати їй квіти.

Про це розповіла Леся Гасиджак у своєму фейсбуці.

"Зламав життя і розтоптав людину"

"До Музею прийшов молодий чоловік з квітами. Купив та прослухав екскурсію. Поцікавився, чи є Леся Гасиджак, і коли почув, що вона має вихідний, попросив передати мені квіти й сказав: "Я Клим Братківський", – повідомила Гасиджак.

Звісно, квіти в нього не прийняли. Як зазначила директорка, екскурсовод, науковий співробітник, завідувач відділу, касир і доглядач, згідно з посадовими інструкціями, не зобов'язані надавати кур'єрські послуги й не є секретарями чи помічниками керівника.

"Зламати життя і розтоптати людину – це публічно. А потім тихенько, з аудитом і гиденьким висновком, у вихідний – під виглядом "просити вибачення", – акцентувала директорка музею.

Нагадаємо, днями користувач соцмереж Клим Братківський опублікував неоднозначний пост, в якому розкритикував зовнішність в.о. директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Цей допис викликав обурення суспільства, відтак на захист керівниці виступило чимало публічних українців.

Директорка прокоментувала цей інцидент. Гасиджак пообіцяла, що захищатиме свою та ділову репутацію.

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