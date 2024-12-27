Шестеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на гумовому човні: чим усе закінчилося

За організацію цієї переправи кожен з порушників заплатив щонайменше 15 тисяч доларів.

Прикордонники на Закарпатті зупинили шістьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути українсько-угорський кордон через річку Тиса на гумовому човні.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Спроба переправи закінчилася невдачею: прикордонний наряд зупинив "човнярів" за 20 метрів до держкордону.

Також читайте Мобілізація в Україні: уряд надав право на бронювання ще одній категорії українців

“Троє спробували втекти, однак робота службового собаки дещо прояснила: це погана ідея”, – наголосили в ДПСУ.

На порушників склали адміністративні протоколи, а правоохоронці працюють над встановленням повного кола осіб, причетних до організації нелегального переправлення через кордон.

Нагадаємо, четверо жителів Запорізької області віком від 21 до 44 років на Святвечір вирушили до засніжених Карпат, сподіваючись непомітно перетнути кордон з Румунією.

Читайте також: