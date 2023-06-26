Невдалий бунт Пригожина та ймовірна аварія на ЗАЕС: головні новини тижня, 19-25 червня

Головні події минулого тижня, 19-25 червня, які отримали резонанс в Україні та світі:

У Хмельницькому пролунав вибух

У ніч проти 23 червня 2023 року під час повітряної тривоги у Хмельницьку пролунав вибух, повідомили у ОВА. Згодом додали, що спрацювала система ППО.

У Хмельницькому пролунав вибух. Фото ілюстративне

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики

Вдень 22 червня у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики ворогом / Фото: commons.wikimedia.org

Як Україна готується до ймовірного теракту на ЗАЕС

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ закінчила підготовку теракту. У МВС розповіли, як Україна готується до ймовірного теракту на ЗАЕС. Зокрема, уже розгорнуті штаби, де працюватимуть енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики.

Як Україна готується до ймовірної аварії на ЗАЕС / Фото: ТСН.ua

Пригожин передумав йти на Москву та розвернув колони назад

Вночі 24 червня ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули кордон Росії та увійшли до Ростова, а вдень захопили Воронеж та просувалися маршем на Москву. Після "шоу", яке тривало протягом дня, ввечері Пригожин передумав йти на Москву та розвернув колони назад у свої польові лагеря.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував військовий бунт у РФ / Фото: ТСН.ua

Данілов про перебіг контрнаступу

Ситуація під час контрнаступу ЗСУ є дуже складною, російські військові зробили висновки зі своїх попередніх помилок. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про перебіг контрнаступу.

Як проходить контрнаступ ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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