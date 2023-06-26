Невдалий бунт Пригожина та ймовірна аварія на ЗАЕС: головні новини тижня, 19-25 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події минулого тижня, 19-25 червня.
Головні події минулого тижня, 19-25 червня, які отримали резонанс в Україні та світі:
У Хмельницькому пролунав вибух
У ніч проти 23 червня 2023 року під час повітряної тривоги у Хмельницьку пролунав вибух, повідомили у ОВА. Згодом додали, що спрацювала система ППО.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики
Вдень 22 червня у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики.
Як Україна готується до ймовірного теракту на ЗАЕС
Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ закінчила підготовку теракту. У МВС розповіли, як Україна готується до ймовірного теракту на ЗАЕС. Зокрема, уже розгорнуті штаби, де працюватимуть енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики.
Пригожин передумав йти на Москву та розвернув колони назад
Вночі 24 червня ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули кордон Росії та увійшли до Ростова, а вдень захопили Воронеж та просувалися маршем на Москву. Після "шоу", яке тривало протягом дня, ввечері Пригожин передумав йти на Москву та розвернув колони назад у свої польові лагеря.
Данілов про перебіг контрнаступу
Ситуація під час контрнаступу ЗСУ є дуже складною, російські військові зробили висновки зі своїх попередніх помилок. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про перебіг контрнаступу.
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