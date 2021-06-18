Невдалий день: на Волині злодій випав з 4 поверху та попався поліції, коли хотів вкрасти смітник

Злодій-невдаха намагався двічі обікрасти місцевих, проте у нього це не вийшло.

У м. Ковель Волинської області правоохоронці затримали злодія-невдаху. Спочатку він випав з 4 поверху, тікаючи з місяця злочину, а потім його затримали правоохоронці, коли він намагався вкрасти смітник.

Про це повідомляє ІА Конкурент з посиланням на поліцію.

Так, у Мережі 18 червня почали поширювати відео, на якому чоловік зривається з вікна 4 поверху, встає та тікає з місця події. У поліції ж розповіли, що інцидент стався ще 5 червня. 40-річний раніше судимий житель Рівненської області пробрався на 4 поверх багатоповерхівки. Там він намагався пролізти в квартиру, проте його помітив власник помешкання, який навіть намагався затримали злодія, проте той вирвався та зірвався з 4 поверху. Злодія-невдаху правоохоронці затримали ще того ж дня, коли він спробував вкрасти смітник.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Харкові чоловік набрав повні пакети продуктів, вдарив охоронця і втік із супермаркету.

Автовикрадач з Харкова: злодій зміг за одну ніч викрасти три автомобілі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання