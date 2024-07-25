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Невдалий наступ РФ: у ЗСУ відповіли, чи є загроза окупації Харкова

Невдалий наступ РФ: у ЗСУ відповіли, чи є загроза окупації Харкова

Наступ РФ на Харківщині. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Російський наступ на півночі Харківщини мав декілька завдань.

Росіяни відмовилися від планів окупації Харкова, проте все одно мріють підійти до нього на відстань гарматного пострілу, тому й вперто атакують у районі Липців.

Про це у коментарі для LIGA.net повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

На його думку, російський наступ на півночі Харківщини мав декілька завдань:

  • спровокувати хаос і змусити людей втекти;
  • підійти до Харкова та окупувати його, скориставшись близькістю міста до кордону;
  • створити так звану "буферну зону", котра б унеможливила російської території РФ, 
  • заробити "додаткові бали" напередодні Саміту миру та у подальших можливих переговорних процесах.

"Вовчанськ для окупантів є виходом у тили до українських захисників на Куп'янському напрямку – але і там окупантам не вдається просунутися", - підсумував речник ОТУ.

Нагадаємо, окупанти вдруге влаштували пекло у Вовчанську. Вони розстрілюють цивільних просто на вулицях.

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