Невдалий наступ РФ: у ЗСУ відповіли, чи є загроза окупації Харкова

Російський наступ на півночі Харківщини мав декілька завдань.
Росіяни відмовилися від планів окупації Харкова, проте все одно мріють підійти до нього на відстань гарматного пострілу, тому й вперто атакують у районі Липців.
Про це у коментарі для LIGA.net повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.
На його думку, російський наступ на півночі Харківщини мав декілька завдань:
- спровокувати хаос і змусити людей втекти;
- підійти до Харкова та окупувати його, скориставшись близькістю міста до кордону;
- створити так звану "буферну зону", котра б унеможливила російської території РФ,
- заробити "додаткові бали" напередодні Саміту миру та у подальших можливих переговорних процесах.
"Вовчанськ для окупантів є виходом у тили до українських захисників на Куп'янському напрямку – але і там окупантам не вдається просунутися", - підсумував речник ОТУ.
Нагадаємо, окупанти вдруге влаштували пекло у Вовчанську. Вони розстрілюють цивільних просто на вулицях.
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