Невдало сходили в наступ: ЗСУ на Донбасі знищили роту окупантів, включно з командним складом і технікою

Невдало сходили в наступ: ЗСУ на Донбасі знищили роту окупантів, включно з командним складом і технікою

У Донецькій області наступ на позиції Збройних сил України закінчися плачевно для роти російських окупантів.

Українські захисники знищили 85% особового складу підрозділу і 70% техніки.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Прикрість для росіян сталася 23 травня під час наступу на позиції ЗС України в Донецькій області.

"Повністю знищено роту однієї з БТГр 106 парашутно-десантної дивізії (в/год 55599, Тула). Втрати становили понад 85% всього особового складу (включно весь командний склад) та понад 70% техніки. У зв'язку з інтенсивністю бойових дій підрахунок убитих та поранених неможливий", - проінформував журналіст.

Він додав, що зараз військовослужбовців цієї роти, що вижили, вивели в тил з метою подальшого перерозподілу по інших підрозділах.

Нагадаємо, що російське командування намагається "закрити рота" військовослужбовцям РФ, які встигли повоювати в Україні, а щоб не продовжувати - підстрелили самі себе.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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