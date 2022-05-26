Невдало сходили в наступ: ЗСУ на Донбасі знищили роту окупантів, включно з командним складом і технікою

У Донецькій області наступ на позиції Збройних сил України закінчися плачевно для роти російських окупантів.
Українські захисники знищили 85% особового складу підрозділу і 70% техніки.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
Прикрість для росіян сталася 23 травня під час наступу на позиції ЗС України в Донецькій області.
"Повністю знищено роту однієї з БТГр 106 парашутно-десантної дивізії (в/год 55599, Тула). Втрати становили понад 85% всього особового складу (включно весь командний склад) та понад 70% техніки. У зв'язку з інтенсивністю бойових дій підрахунок убитих та поранених неможливий", - проінформував журналіст.
Він додав, що зараз військовослужбовців цієї роти, що вижили, вивели в тил з метою подальшого перерозподілу по інших підрозділах.
Нагадаємо, що російське командування намагається "закрити рота" військовослужбовцям РФ, які встигли повоювати в Україні, а щоб не продовжувати - підстрелили самі себе.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.
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