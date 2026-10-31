"Невдовзі будемо вдома": Лубінець показав відео евакуації жителів окупованих Олешків

Дмитро Лубінець

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Усі чотири літаки з евакуйованими мешканцями окупованих Олешок Херсонської області прибули до білоруського Гомеля, звідки вони прямують на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координує процес.

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«Невдовзі будемо вдома! Наразі на території Республіки Білорусь — спільно з нашими людьми та навіть їхніми домашніми улюбленцями», — зазначив він.

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Тим часом в Україні тривають останні приготування до зустрічі мешканців тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині. Рідні та близькі вже чекають на прибуття перших автобусів із людьми, які після тривалого перебування в окупації повертаються на підконтрольну Україні територію.

До зустрічі евакуйованих залучені необхідні служби. Готуються медична та гуманітарна допомога, а також підтримка людей.

Евакуація з Олешок — що відомо

Нагадаємо, 30 жовтня стартувала основна фаза гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Після того, як розмінування маршрутів було завершено, гуманітарний конвой зранку доправив допомогу до міста. Потім стартувала евакуація — було підготовлено 25 автобусів на 750 місць.

Режим припинення вогню в районі Олешків розпочався о третій ночі за київським часом у вівторок, 27 жовтня, й діятиме до 22:59 неділі, 1 листопада. За цей час мають доставити гуманітарну допомогу, а також евакуювати охочих людей, адже в місті гострий дефіцит продуктів і медикаментів.

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Домовленість про «режим тиші» між Україною та РФ була досягнута 23 жовтня за посередництва першої леді США Меланії Трамп. За її словами, вивезення людей з Олешків відбуватиметься як на підконтрольну Україні територію, так і на території, що контролюються Росією, — за їхнім бажанням.

Дата публікації 13:16, 31.10.26 Кількість переглядів 4 Лубінець оприлюднив відео евакуації жителів окупованих Олешків

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