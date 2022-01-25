Невеликий морозець і сніг: стало відомо, якою буде погода в Україні у лютому-2022

Невеликий морозець і сніг: стало відомо, якою буде погода в Україні у лютому-2022

Середня місячна температура в лютому в Україні очікується в межах 0-5°С морозу.

Погода в Україні протягом лютого буде переважно комфортною. Останній місяць зими буде майже в межах кліматичної норми, але в деяких областях очікується менша кількість опадів, аніж зазвичай.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що у лютому середня місячна температура повітря складе 0-4° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до +1°С. Це, як уточнюють, близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше за норму, на решті території країни - в межах норми.

Характеризуючи лютий, синоптики вказують, що середня місячна температура повітря складає 0-5° морозу, на високогір´ї Карпат -6°С , на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями +1-4°С.

Найнижчу температуру в лютому фіксували на позначці 24-39°С, найвищу - 21-24° тепла на Вінниччині та Прикарпатті.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм, на Закарпатті, в Карпатах та горах Криму 53-89 мм, на високогір´ї 104-108 мм.

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