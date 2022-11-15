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Невгамовні: тіктоквійська Кадирова "для звітності" поназнімали свої трупи та поранених і виклали в Мережу (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2837
Час на прочитання
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Невгамовні: тіктоквійська Кадирова "для звітності" поназнімали свої трупи та поранених і виклали в Мережу (відео)

Кадирівцям дібряче дісталося від ЗСУ.

На одному з напрямків на півдні ЗСУ "насипали" кадирівцям. Через це серед них з'явилися важко поранені і вбиті.

Про такий свій "подвиг" тіктоквійська, звичайно,не змогли змовчати і "для звітності" оприлюднили в Мережі відео.

На кадрах видно позицію кадирівців одразу після бою із ЗСУ. Кілька з них отримали важкі поранення і корчаться від болю, натомість їхні товариші з камерами бігають і знімають їхні страждання "для історії". Також "оператор" з якоюсь метою поназнімав трупи вояків зі свого підрозділу.

"Ті кадирки, які не встигли втекти, вирішили повоювати, але забули, що це не ТікТок знімати", - прокоментували в СтратКом ЗСУ.

Нагадаємо, що тіктоквійська Кадирова зайняли село Родюче під Мелітополем і вже встигли спаплюжити будівлі населеного пункту своїми прапорами. Також вони почали заселятися в покинуті будинки і призначили свого "смотрящєго", який пропонує місцевим охорону.

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