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У ніч проти понеділка, 15 червня, Росія здійснила одне з наймасованіших бомбардувань України, вдаривши зокрема по Успенському собору Києво-Печерської Лаври — унікальному об’єкту спадщини ЮНЕСКО — та Національній кіностудії імені Олександра Довженка в Києві.

«Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним», — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Путін назавжди вписав своє ім’я до переліку найжорстокіших варварів в історії. За його словами, Київ невідкладно ініціює відповідні процедури в межах ЮНЕСКО та задіє інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та належної реакції на цей акт державного варварства. А президент Франції Еммануель Макрон, який цими днями приймає саміт G7, наголосив, що Росія вперто відкидає припинення вогню та мир, і над цим «Сімка» також буде працювати.

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ТСН.ua вже писав, що 15-17 червня Франція приймає саміт G7 на альпійському курорті Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера. У неділю, 14 червня, Володимир Зеленський поговорив телефоном з Дональдом Трампом, коли той відзначав своє 80-річчя, домовившись поговорити більше про наближення миру та останні події на полі бою особисто під час зустрічі на саміті «Сімки». Того ж дня Трамп поговорив телефоном і з Путіним, після чого помічник очільника Кремля Юрій Ушаков вкотре цинічно заявив, що для зустрічі з Путіним Зеленський може приїхати до Москви.

«Він (Путін — Ред.) як завжди абсолютно цинічно привітав президента США, й після цього завдав масованого удару по Україні. Я думаю, невипадково кілька днів вони не тільки збирали ракети — ми бачили, що вони мають відповідні сили, вони чекали, щоб не зробити це до привітання президента Трампа», — зауважив президент Зеленський.

Тож чого очікувати від саміту G7 у Франції і зустрічі там Зеленського з Трампом? Чи треба Україні повертати США до переговорів з Росією після врегулювання війни з Іраном? Читайте в тексті ТСН.ua.

Трамп поступився Ірану: США не в найкращій позиції

В Україні вже зачекалися на візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера, які також займаються врегулюванням війни на Близькому Сході, яка, як неодноразово заявляв президент Зеленський, відволікає увагу американської адміністрації від війни Росії проти України. Проте вже цієї п’ятниці, 19 червня, в Женеві США та Іран планують підписати угоду про врегулювання. Тож можливо після цього у адміністрації Трампа буде більше часу, щоб повернутися до тристоронніх переговорів США-Україна-Росія.

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Щоправда, експерти застерігають, що Америка аж ніяк не виходить переможцем із війни проти Ірану, яка тривала майже чотири місяці. Хоч Трамп і погрожує відновити удари по Ірану, якщо той не позбудеться своєї ядерної програми, адміністрація США замовчує, що погоджується на поетапне скасування всіх санкцій США та ООН проти Ірану, розмороження $25 млрд активів Тегерана та підготовку разом із регіональними союзниками плану реконструкції та розвитку Ірану.

Трамп дякує Путіну та Сі Цзіньпіну за посередництво в досягненні проміжної угоди з Тегераном. Щоправда від кінця березня американські та європейські ЗМІ, посилаючись на західні розвідки, повідомляли, що саме Росія і Китай постачали Ірану дрони, а також комплектуючі до БПЛА та ракет. При цьому сам Тегеран не дає жодних гарантій відмови від блокування Ормузької протоки. Ба більше, переговори щодо ядерної програми Ірану триватимуть ще два місяці після підписання проміжної угоди 19 червня в Швейцарії.

Зрозуміло, чому адміністрація Трампа пішла на цей крок саме зараз. Блокування Іраном Ормузької протоки спровокувало світову енергетичну кризу. Так, американські нафтовидобувні компанії почали продавати й заробляти більше. Разом із цим ціни на заправках у США та інфляція б’ють рекорди напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді, коли американці переобиратимуть третину Сенату та всю Палату представників.

Опитування свідчать, що республіканці можуть втратити більшість в одній із палат. Тому, навіть зі стабілізацією світових цін на нафту, на що може піти до трьох-чотирьох місяців, і зменшення потоку нафтодоларів до казни Кремля, навряд чи Путін погодиться принаймні на короткострокове припинення вогню без широких поступок з боку України та США. Як, наприклад, адміністрація Трампа це зробила по Ірану, щоб отримати проміжну угоду про врегулювання.

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Цинічний російський удар: спільний фронт проти Путіна

Тож, з одного боку, адміністрація Трампа не в найкращій внутрішньо- та зовнішньополітичній позиції, щоб домогтися від Росії справжніх поступок у разі поновлення тристороннього формату переговорів.

З іншого боку, Україні немає чим замінити ефективні проти російської балістики ракети-перехоплювачі до систем Patriot, які для Києва купляють європейські країни. Водночас, у Lockheed Martin не можуть надати союзникам чітких термінів постачань, незважаючи на плани щодо потроєння виробничих потужностей. Війна на Близькому Сході суттєво виснажила американські запаси зброї. На поповнення деяких із них може піти кілька років.

«Трамп любить переможців, — цитує Politico європейського дипломата щодо саміту G7. — Минулого року у Зеленського не було карт на руках. Але ситуація змінилася». Дійсно, зараз Сили оборони України мають перевагу на полі бою. А далекобійні українські санкції призвели до справжньої паливної кризи в Росії. Тож, за словами колишнього спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога, може й добре, що переговори у форматі США-Україна-Росія були фактично призупинені.

Зеленський повідомив, що пропонував зустріч із Путіним на саміті G7 у Франції. Однак у Кремлі вчергове цинічно відповіли, що Зеленський може зустрітися з Путіним у Москві, продовжуючи завдавати масованих ударів по Україні, зокрема по Києву. На думку єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, Росія невипадково здійснила атаку в ніч проти понеділка, 15 червня, — в день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер про вступ до ЄС.

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Після зустрічі Зеленського з лідерами Британії, Франції та Німеччини у форматі E3 у Лондоні, де була випрацювана формула з п’яти пунктів, один з яких чітко каже, що переговори можливі лише після припинення вогню, в канцелярії канцлера ФРН Фрідріха Мерца заявили, що європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах з Росією щодо припинення війни. Проте в Москві це відкидають, а Путін глузливо пропонує на роль переговорника від ЄС колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який до весни 2022 року працював у «Роснафті».

У своїй статті для The Brookings Institution ексрадниця Білого дому з питань РФ під час першого президентського терміну Трампа Фіона Гілл зазначає, що нездатність Трампа завершити війну Росії проти України протягом розрекламованих «24 годин» дискредитувала США як надійного гаранта безпеки, а подальша нездатність запобігти іранським ударам по Перській затоці посилила це враження. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер також зазначає, що спроби Трампа стати посередником у врегулюванні, схоже, були упереджені на користь російської сторони, що призвело до падіння довіри України до зусиль США щодо припинення війни.

«Можливо, Путін вдарив по Лаврі, тому що православний монастир у Києві вже був відомим, поки Москва ще була лісом. Я сподіваюся, що цей обурливий напад позбавить християн усього світу абсурдної ідеї про те, що старий полковник КДБ є захисником віри», — дописав в Х міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Дата публікації 12:54, 12.06.26 Кількість переглядів 38 Екстрена заява Трампа! Угода вже цими вихідними?!

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