“Невидимі сади”: у Києві відбудеться масштабна виставка 124 українських художників

В рамках виставки заплановані публічна і освітня програми, які включають майстер-класи, кураторські екскурсії, лекції від екологів, психологів та митців.

У Національному музеї Тараса Шевченка у Києві упродовж 10-27 жовтня відбуватиметься масштабна виставка 124 сучасних українських художників “Невидимі сади”.

Про це повідомили на сайті музею.

“Цей проєкт торкається глибинних тем стійкості та відновлення, зосереджуючись на двох ключових аспектах: вразливості зникаючих рослин України, що постраждали від війни, та внутрішніх опор, символом яких є "невидимі сади", приховані у кожному з нас”, - йдеться в анонсі цієї масштабної мистецької акції.

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Виставка включає шість тематичних частин-залів: "Невидимі", "Винайдені", "Внутрішні", "Вічні", "Зникаючі" та "Сади".

"Кожен розділ розкриває різні аспекти гармонії між людиною та природою, підкреслюючи роль саду як місця відновлення, прихистку та рівноваги. Тут можна знайти відчуття спокою, як коли заплющуєш очі і уявляєш шелест листя, запах трави, доторк до тендітної пелюстки квітки, чи обійми близьких", - повідомляють організатори.

В рамках виставки заплановані публічна і освітня програми, які включають майстер-класи, кураторські екскурсії, лекції від екологів, психологів та митців.

Програма виставки "Невидимі сади"

На всі лекції-інтерактиви та майстер-класи обов'язкова попередня реєстрація за посиланням.

На екскурсії та лекції екологів реєстрація не потрібна. Екскурсії проводяться в залах музею, лекції - в лекторії. Вхід - за квитком музею.

Нагадаємо, раніше у Києві відбулася виставка артоб’єктів, створених сучасними українськими митцями з уламків зброї та техніки, які були зібрані волонтерами в українських містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії.