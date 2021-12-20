Невідома жінка викрала поблизу школи: у Полтавській області розшукують хлопчика

Наразі розшукують автівку, у якій може перебувати дитина.

У Полтавській області мешканка села Вишняки звернулася до поліції і повідомила про зникнення дитини.

Про це йдеться у поліції регіону.

З її слів, поблизу місцевого навчального закладу освіти невідома жінка забрала її онука, 2012 року народження, та поїхала автомобілем у невідомому напрямку.

За дорученням керівництва ГУНП Полтавщини на пошуки дитини орієнтовано весь особовий склад поліції області та надано орієнтування колегам із сусідніх областей.

Усіх, хто має інформацію про місцеперебування дитини, просять повідомити за номером 102.

Новини світу: в Анталії розшукують рідних українки, яка померла від серцевого нападу

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

Читайте також: