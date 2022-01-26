Невідомі хакери здійснили кібератаку на офіційний сайт України

Сайт Ukraine.ua протягом кількох годин був недоступний для користувачів.

Уночі 26 січня було здійснено кібератаку на сайт Ukraine.ua - офіційний портал про сучасну Україну для іноземних аудиторій.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Створений українським урядом у січні минулого року офіційний сайт України внаслідок хакерської атаки протягом кількох годин був недоступний для користувачів.

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Цей портал працює насамперед для іноземних аудиторій, інформація про Україну публікується сімома мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

"Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", – повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 14 січня, хакерська атака сталася на українські урядові сайти. Невідомі атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню.

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