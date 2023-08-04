Невідомі курорти України: що подивитися та де відпочити в мальовничих Заліщиках (фото)

Дістатися до Заліщиків зі Львова коштує до 200 грн.

Заліщики – невеличке місто в Тернопільській області (120 км від Тернополя), розташоване на березі Дністра. Це туристичне місце, яке славиться визначними історико-архітектурними пам`ятками та приголомшливою природою. Тут розташований Дністровський каньйон – один із найбільших в Європі. Завдяки ньому місто схоже на острів.

Сайт ТСН.uа розповідає, як дістатися, куди піти, що подивитися в Заліщиках та скільки коштує зупинитися в готелі.

Як дістатися до Заліщиків

Через Заліщики пролягає стратегічна автодорога E85 (Берестя – Одеса). Є автобусне й залізничне сполучення з областями України, Польщею, Болгарією, Молдовою та іншими країнами.

Найшвидше та найдешевше дістатися до Заліщиків залізницею. Наприклад, квиток на потяг зі Львова до Заліщиків коштує 187-280 грн. Дістатися до Заліщиків з Києва можна потягом Київ-Ворохта. Квиток коштує від 254 (плацкарт) до 1 629 грн (люкс).

У місті можна взяти в оренду велосипед або просто гуляти пішки.

Заліщики на мапі / Фото: Google Maps

Природа Заліщиків

Заліщики розташовані у так званому “теплому Поділлі”, де весна настає на два тижні раніше. Південь Тернопільської області – один з найтепліших регіонів України.

Місто заховалося в чаші глибокого каньйону Дністра. Тут річка робить петлю майже на 180 градусів, огинаючи місто. Тому здалеку здається, що місто розташоване на острові.

Заліщики / Фото dnister.in.ua

Заліщики відомі своєю приголомшливою природою, яка включає в себе Дністровський каньйон. Він є одним із найбільших в Європі та визнаний національним природним заповідником. Його стіни висотою до 250 метрів, водоспади, численні річки та озера роблять місце неперевершеним для активного відпочинку та спостереження за дикою природою. По каньйону регулярно проводять екскурсії для туристів.

Заліщики / Фото: golos.com.ua

Ще одне відоме місце в Заліщиках – урочище Червоне. Звідти відкриваються захоплюючі панорами на річку Дністер та місто. Це унікальне геоморфологічне утворення з природними комплексами, типовими для південної частини Тернопільщини.

Урочище Червоне / Фото: Rbrechko

Заліщики також славляться своїми парками. Чудовим місцем для відпочинку є Центральний парк з декількома водоймами та алеями для прогулянок. Місцеві жителів та туристи насолоджуються там спокоєм та красою природи.

Куди піти в Заліщиках

До найвідоміших визначних місць Заліщиків входять Дендропарк, Старий парк та руїни Червоногородського замку. Центр міста туристи називають живим музеєм архітектури. Там розташована пам’ятка архітектури національного значення – будинок Потоцьких.

Заліщики відомі також своїм римо-католицьким костелом Святого Станіслава, побудованим в стилі бароко. Це одна з релігійних пам’яток міста. Костел відкритий для відвідування в будні дні з 9:00 до 18:00.

Комплекс костелу св. Станіслава / Фото: Neovitaha777

Відвідати в Заліщиках також варто:

Площу ринок (центральна площа)

Палац Бруницьких

Краєзнавчий музей

Панораму Заліщиків

Пляж Сонячний

Готелі в Заліщиках

У Заліщиках та околицях є кілька чудових місць з басейнами та СПА, де можна відпочити та розслабитися. В одному з популярних готелей вартість двомісного номера (без сніданку) стартує від 500 грн за ніч. На території є відкритий басейн.

Готель у Заліщиках / Фото: booking.com

Нещодавно ми писали, що Закарпаття – це ідеальне місце для літнього відпочинку. Тут так багато популярних курортів, що нескладно і розгубитися, обираючи той чи той напрямок. Читайте про невелике село Солочин, на яке однозначно варто звернути увагу.

Читайте також: