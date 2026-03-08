ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
381
1 хв

Невідомі на автівках наздогнали бусик ТЦК, щоб "звільнити" мобілізованого: чим закінчилось

Внаслідок нападу один військовослужбовець отримав травму голови, а інший — садна на передпліччі та обличчі.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Військовослужбовці ТЦК

Військовослужбовці ТЦК / © Цензор.нет

У неділю, 8 березня, на службовий бусик ТЦК, в якому перебував військовозобов’язаний, було скоєно напад на автодорозі біля села Озеро на Волині.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

«Близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет», — йдеться у повідомленні.

Після цього, як стверджують в ТЦК, невідомі особи, які були в автівках, застосували силу до військовослужбовців, розбили скло автомобіля та силоміць звільнили військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК.

У відомстві повідомили, що внаслідок цього нападу один військовослужбовець отримав травму голови, а інший — садна на передпліччі та обличчі.

За інформацією обласного ТЦК, чоловік, якого відбили під час нападу на службовий автомобіль, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

«Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у місті Дніпрі військовослужбовець ТЦК отримав ножове поранення під час перевірки обліково-військових документів.

