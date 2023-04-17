Невідомі погрожують спалити дім мамі українського бійця ЛГБТ+: "Щоб не позорив ЗСУ"

Невідомі погрожують спалити дім матері українського військового, учасника ЛГБТ+ спільноти бійців Павла Лагойди, поки захисник воює на фронті.

Про це повідомив сам Лагойда написав у Мережі та заявили в ГО "Українські ЛГБТ+ військові за рівні права".

"Мені дзвонила мама, сказала, що їй дзвонив якийсь невідомий номер з погрозами, що спалить будинок, якщо я не перестану займатися тим, чим займаюсь, і щоб не позорив ЗСУ!" – йдеться в дописі бійця в соцмережі.

Згодом будинку, де мешкає мама Павла, під’їхало авто, з якого невідомі фотографували будівлю.

"Благо, на вулиці була мама, випустила собаку і він водія злякав!" – додав Лагойда.

"Сказати, що я переживаю за її безпеку, – це нічого не сказати! Мама буде звертатися до поліції і писати заяву!" – повідомив військовий.

Коментуючи інцидент, у громадській організації наголосили, що напад та погрози в тилу на найближчих рідних військових через їхню активістську правозахисну діяльність у цивільному житті є вагомо обтяжливими обставинами і так важкого злочину.

"У цьому випадку – це ще й пряма робота на росію, або слід її агентури", – зазначили в ГО.

"Будь-які напади на активістів, котрі створюють позитивний імідж розвитку демократії в Україні за кордоном (про Павла нещодавно писало видання the Economist), їх дискримінація, погрози та приниження, є російськими диверсіями та підривною діяльністю проти держави України, її народу під час війни", – йдеться в заяві організації.

Там закликали відповідні українські служби безпеки вжити оперативних заходів щодо погроз рідним українського військового.

Нагадаємо, на початку березня до Верховної Ради було внесено законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства. Загалом реєстровані партнерства – це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

Зауважимо, що проти створення в Україні інституту "реєстрованого партнерства" виступили священнослужителі ПЦУ.

Однак народна депутатка із фракції "Голос" Інна Совсун повідомила, що з Ради не відкличуть відповідний законопроєкт через негативну реакцію та осуд Синоду ПЦУ.

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