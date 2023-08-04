Невідомі розстріляли гніздо з лелеками на Хмельниччині: що з птахами(фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

На Хмельниччині у селі Новоселиця невідомі розстріляли гніздо з лелеками, внаслідок чого в одного птаха медики діагностували відкритий перелом крила.

Про це повідомили активісти на Facebook-сторінці "Екозахист Старокостянтинів".

"У селі Новоселиця Старокостянтинівської громади було розстріляно гніздо родини лелек. В кублі була пара птахів і двоє їхніх діток. Малих ні живих, ні мертвих не знайшли, одна пташка поранена, в кублі одна непошкоджена", – йдеться в дописі.

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Поранену лелеку відвезли до лікарні, де медики виявили у птаха відкритий перелом крила. Лелеці провели операцію.

Місцеві жителі розповіли, що чули шум мотоцикла, чоловічий сміх, а потім – постріли.

"Коли люди вийшли з будинків, то зрозуміли, по кому виродки стріляли. Була викликана поліція, хмельницьке телебачення та наша організація", – повідомили активісти.

На Хмельниччині невідомі поранили лелеку, розстрілявши гніздо з птахами / Фото: Facebook-сторінка "Екозахист Старокостянтинів"

На Хмельниччині невідомі поранили лелеку, розстрілявши гніздо з птахами / Фото: Facebook-сторінка "Екозахист Старокостянтинів"

Поліція відкрила справу

На інцидент відреагувала поліція Хмельницької області. Там повідомили, що на Старокостянтинівщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

Правоохоронці уточнили, що а одному із сіл Миролюбненської територіальної громади невідомі підстрелили лелеку, яка перебувала у гнізді на електроопорі.

"Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до даної події, та з’ясуванням усіх обставин", – поінформували в обласній поліції.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині спалахнув ще один скандал через жорстоке поводження з твариною: у селі Антоніни місцевий житель прив’язав вагітну корову сусідів до трактора та розігнав його на повну швидкість. Тварина зазнала серйозних поранень, але її вдалося врятувати. Власниці корови кажуть, що їхній сусід "так задовільняє свої сексуальні потреби".

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