Невідомий з бритвою напав на студентку у вбиральні університету у Львові: як усе закінчилося (фото)

У вівторок, 5 березня, близько 16.00 у вбиральні Львівського національного університету імені Івана Франка невідомий чоловік напав на 20-річну студентку. Погрожуючи небезпечною бритвою, він схопив дівчину за шию та завдав їй тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівської області.

На крики жертви про допомогу відреагував 20-річний студент університету, який саме проходив повз вбиральню. Він спробував затримати нападника, проте тому вдалось вибігти з приміщення.

На вулиці Гнатюка, що поблизу університету, утікач напав на іншу жінку – 45-річну працівницю одного з магазинів. Він схопив жертву за шию та погрожував їй бритвою.

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Цього разу студенту, який переслідував втікача, вдалось затримати його. З допомогою перехожих, які повідомили про подію на оперативну лінію 102, він утримував зловмисника до приїзду правоохоронців.

Особу нападника встановлено – ним виявився житель Львова віком 39 років. Його затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Поліція Львівщини висловила подяку студенту, який виявив мужність, сміливість та рішучість при затриманні озброєного зловмисника.

Нагадаємо, у селищі Щирець, що поблизу Львова, чоловік облив кислотою свою колишню співмешканку. Через це його засудили до 5 років позбавлення волі.

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