На Буковині невідомий кинув гранату в авто поліції — поранено правоохоронців
У Сторожинці невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового авто поліції. Поранено двох правоохоронців, триває спецоперація.
У місті Сторожинець Чернівецького району ввечері 19 лютого стався вибух, унаслідок якого постраждали двоє поліцейських. У населеному пункті запроваджено спеціальну поліцейську операцію.
Про це повідомляє Поліція Чернівецької області.
«Сьогодні о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції», — повідомили правоохоронці.
Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу. Інформація про їхній стан уточнюється.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи та інші екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та розшукують причетних.
