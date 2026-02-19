ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
172
1 хв

На Буковині невідомий кинув гранату в авто поліції — поранено правоохоронців

У Сторожинці невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового авто поліції. Поранено двох правоохоронців, триває спецоперація.

Віра Хмельницька
На Буковині невідомий кинув гранату в авто поліції — поранено правоохоронців

Двоє поліцейських постраждали під час вибуху в Чернівецькому районі Фото ілюстративне / © Getty Images

У місті Сторожинець Чернівецького району ввечері 19 лютого стався вибух, унаслідок якого постраждали двоє поліцейських. У населеному пункті запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Про це повідомляє Поліція Чернівецької області.

«Сьогодні о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції», — повідомили правоохоронці.

Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу. Інформація про їхній стан уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи та інші екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та розшукують причетних.

Нагадаємо, у Мукачеві поліцейські затримали хлопця, який погрожував одноліткам саморобним ножем. Це сталося в одному з ліцеїв міста: 17-річний учень закладу, демонструючи агресивну поведінку, погрожував іншим ліцеїстам предметом, схожим на ніж.

Раніше очільник Нацполіції шокував деталями вбивства поліцейських на Черкащині.

