Невідомий у військовій формі стріляв з автомата у житловому районі Харкова: відео

Чоловік у військовій формсі влаштував стрілянину в Харкові / © скриншот з відео

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У суботу, 31 травня, у Харкові невідомий чоловік у військовій формі відкрив стрілянину в житловому районі міста.

Відео цього інциденту опублікували у місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах видно, що чоловік поводиться неадекватно, розмахуючи автоматом. На спині у нього військовий наплічник.

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Очевидці повідомили, що невідомий стріляв у повітря з автоматичної зброї поблизу житлового будинку на проспекті Перемоги. За словами свідків, також пролунав вибух.

Дата публікації 19:48, 31.05.25 Кількість переглядів 12 У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину з автомата у житловому районі

На місце події викликали поліцію.

«Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Попри вимоги здатися, чоловік відмовився. Зловмисника було затримано силами спецпризначенців із застосуванням спецзасобів та зброї», — повідомили у поліції Харківської області.

Подробиць про особу затриманого та те, в якому він стані, у поліції не розголошують.

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«Ніхто з цивільних або поліцейських не постраждав. Операцію завершено о 17:45. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 [хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї] Кримінального кодексу України», — повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Харкові мобілізований військовий відкрив вогонь з пневматичного пістолета по підлітках, які нібито називали його працівником ТЦК.