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Невідомий у військовій формі стріляв з автомата у житловому районі Харкова: відео
Зловмисника було затримано силами спецпризначенців із застосуванням спецзасобів та зброї.
У суботу, 31 травня, у Харкові невідомий чоловік у військовій формі відкрив стрілянину в житловому районі міста.
Відео цього інциденту опублікували у місцевих Telegram-каналах.
На опублікованих кадрах видно, що чоловік поводиться неадекватно, розмахуючи автоматом. На спині у нього військовий наплічник.
Очевидці повідомили, що невідомий стріляв у повітря з автоматичної зброї поблизу житлового будинку на проспекті Перемоги. За словами свідків, також пролунав вибух.
На місце події викликали поліцію.
«Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Попри вимоги здатися, чоловік відмовився. Зловмисника було затримано силами спецпризначенців із застосуванням спецзасобів та зброї», — повідомили у поліції Харківської області.
Подробиць про особу затриманого та те, в якому він стані, у поліції не розголошують.
«Ніхто з цивільних або поліцейських не постраждав. Операцію завершено о 17:45. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 [хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї] Кримінального кодексу України», — повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше у Харкові мобілізований військовий відкрив вогонь з пневматичного пістолета по підлітках, які нібито називали його працівником ТЦК.