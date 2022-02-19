Невиконання обов’язків по догляду за дитиною: батькам 16-річного призвідника смертельної ДТП у Харкові на Infiniti, повідомили про підозру

Невиконання обов’язків по догляду за дитиною: батькам 16-річного призвідника смертельної ДТП у Харкові на Infiniti, повідомили про підозру

З листопада 2019 року по жовтень 2021 року неповнолітній вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень.

Силовики повідомили про підозру матері та батьку 16-річного водія, якого судитимуть за смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, з листопада 2019 року по жовтень 2021 року неповнолітній вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень. Нагадаємо, що 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові відбулося зіткнення автомобіля Infiniti під керуванням 16-річного водія та автомобіля Chevrolet Aveo, водій якого загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti отримали тілесні ушкодження.

А у листопаді 2019 року неповнолітній, перебуваючи в одному із харківських супермаркетів, влаштував стрілянину. Під час конфлікту з матір’ю та братом своєї однокласниці, хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них, спричинивши тілесні ушкодження.

Офіс генерального прокурора

"Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття. Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, що раніше у Харкові суддя, яка мала розглядати справу 16-річного винуватця аварії, заявила про самовідвід.

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